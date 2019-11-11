Асад заявил, что освобождение Идлиба военными средствами займет немного времени

Дамаск, 11 ноября. Глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что освобождение провинции Идлиб военным методом не займет много времени, однако сперва Дамаск намерен дать возможность гражданским покинуть этот район.

«Освобождение провинции Идлиб военными средствами займет немного времени, но сперва мы планируем дать гражданским лицам возможность покинуть район. Это в настоящее время и происходит», — сказал Асад в интервью RT, отметив, что боевики не позволяют мирным гражданам уйти на подконтрольные Дамаску территории.

По его словам, покидающие Идлиб сирийцы хотят попасть на юг республики, который находится под контролем правительства страны. Асад обратил внимание на то, что Дамаск заинтересован в уничтожении террористов и защите гражданского населения.

В результате проведенной в августе текущего года операции сирийским военнослужащим удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, которые удерживались боевиками в разный период с 2014 года. Главным моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной автодороги Дамаск — Алеппо.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день сирийские власти занимаются политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.