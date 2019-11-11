Асад назвал «Белые каски» крылом террористической «Джебхат ан-Нусры»

Дамаск, 11 ноября. Деятельность «Белых касок» в Сирии — пиар-акция, а сама организация — крыло террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

По его словам, некоторые члены «Белых касок» в свое время состояли в рядах «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), в частности принимали участие в ужасающих зверствах.

«Их прекрасно видно, изображения весьма четкие. В том числе, на них есть тот, кто отрезал людям головы, есть и тот, кто ел сердце убитого солдата. Все это с легкостью можно найти в Интернете», — сказал Асад в интервью RT.

Президент САР подчеркнул, что никто в регионе не верит пиар-акциям «Белых касок» — крылу «Джебхат ан-Нусры».

Организация «Белые каски» неоднократно подвергалась критике со стороны сирийских и российских властей. 22 октября президент США Дональд Трамп одобрил выделение 4,5 миллиона долларов на их поддержку. В Белом доме убеждены, что за восемь лет «Белые каски» якобы «спасли» более 100 тысяч человек.

На самом же деле организация занимается продвижением политических интересов западных стран, активно сотрудничает с террористическими организациями. Постановочные ролики «Белых касок» о «химатаках» в Сирии уже дважды становились причиной удара США по Сирии.

Кроме того, Вашингтон распространил фейк о якобы гибели главаря запрещенной в РФ группировки ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади. Российский радиоведущий Армен Гаспарян уверен, что аффилированный с «Белыми касками» пропагандист джихадистов Мохаммад Рашид отрабатывает деньги США в деле инсценировки уничтожения «террориста номер один».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что псевдогуманитарная организация готовит новые провокации с химоружием в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.