Асад назвал разграбление других стран исторической ролью США

Москва, 11 ноября. США занимаются разграблением нефтяных месторождений Сирии, они всегда стремились подвергать другие страны разграблению, отбирая у них не только финансовые ресурсы, но и права, заявил сирийский лидер Башар Асад.

«Мы, конечно же, негодуем, весь народ Сирии негодует. Это действительно разграбление… но здесь ни международного порядка, ни международного права… Это явление, прямо скажем, не новое, и касается оно не только военного времени», — сказал Асад в интервью RT.

Президент отметил, что для американской стороны всегда было характерно стремление «так или иначе подвергать другие страны разграблению». По словам Асада, США забирают у государств не только нефть, деньги и финансовые ресурсы в целом, но и права.

«Такова их историческая роль как минимум со времен окончания Второй мировой войны», — напомнил сирийский лидер.

В связи с этим, констатировал он, подобная практика Вашингтона не представляет собой ничего нового и не выглядит странной, ведь она является продолжением «традиционной» политики Америки.

На восточном берегу Евфрата сосредоточено примерно 90% сирийских нефтяных месторождений. Ранее эти места были оплотом и основным источником дохода для боевиков ИГ1 (запрещена в РФ), но в настоящее время находятся в основном под контролем союзных США курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF).

26 октября Минобороны РФ представило доказательства контрабанды США сирийской нефти: снимки космической разведки, запечатлевшие незаконную добычу и вывоз ресурса с оккупированной курдами территории Сирии. Согласно данным ведомства, ежемесячный доход Вашингтона от добычи нефти в Сирии составляет более 30 миллионов долларов.

Действия Америки осудили многие представители политического мира, отметив, что США нагло обворовывают государство и при этом противоречат не только международным нормам права, но и идут против собственного законодательства.

1 Организация запрещена на территории РФ.