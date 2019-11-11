Асад назвал кражу нефти одним из факторов начала войны в Сирии

Дамаск, 11 ноября. Одним из факторов начала вооруженного конфликта в Сирии могла стать борьба за нефть. Таким мнением поделился сирийский президент Башар Асад.

«Если нефть можно считать фактором начала войны, то такая вероятность есть. Но это не единственный фактор», — передает RT слова лидера САР.

При этом сирийский лидер особо подчеркнул, что «США ведут войну со всем остальным миром». По его словам, в деле мирового лидерства американцы никого не хотят признавать партнером — даже Британию, Францию и другие государства. Он указал на то, что эти страны перестали быть «великими».

Кроме того, войну в Сирии Асад назвал Третьей мировой в миниатюре, которая ведется косвенно.

«Факторы могут быть разными, и нефть — лишь один из них, далеко не единственный. Я не считаю, что война началась только из-за нефти», — резюмировал он.

Ранее претендент на пост президента США Тулси Габбард обвинила хозяина Белого дома Дональда Трампа в желании украсть у Сирии нефть.

Напомним, курдские бандитские формирования в 2017 году оккупировали нефтяные месторождения, на разработку которых в свое время сирийские власти потратили огромные денежные средства. При помощи курдских террористов американцы начали воровать нефть у сирийцев и незаконно вывозить ее, продавая другим странам. При этом действуя в обход собственных же санкций. Каждый месяц Вашингтон получает прибыль в размере более 30 миллионов долларов.

Подтверждение тому представило Минобороны РФ, опубликовав снимки с космоса, на которых запечатлено, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдскими силами земли в САР.