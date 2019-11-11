Москва, 11 ноября. Обвинения сирийского правительства в убийстве собственного населения совершенно безосновательны, заявил президент Сирии Башар Асад. По его словам, западные страны обвиняли Дамаск в использовании так называемых «бочковых» бомб против населения.

Как пишет RT, Асад назвал обвинения Сирии в применении «бочковых» бомб безосновательными.

«По одной простой причине — война в Сирии была борьбой за сердца людей, а бомбардировками их не завоюешь», — сказал он.

Кроме того, президент напомнил, что сирийская армия воевала против террористов, при этом он не исключил, что в некоторые моменты страдало мирное население, так как любая война не обходится без жертв.

«Но разве стали бы сирийцы поддерживать свое государство, своего президента и свою армию, если бы те их убивали?» — добавил лидер.

Напомним, президент США Дональд Трамп также обвинил Дамаск в атаке с использованием химического оружия в городе Дума. Обвинения Запада в адрес Дамаска основаны на данных, предоставленных сирийской группой «Белые каски» — якобы, вертолет ВВС Сирии прилетел и сбросил в центре Думы «бомбу с хлором», в результате чего погибли 64 человека, в том числе много детей.

Между тем, российским специалистам не удалось обнаружить никаких следов применения химоружия в Думе, а врачи Сирийского Красного Полумесяца констатировали, что в течение нескольких дней после якобы имевшей место химатаки к ним не обратился ни один пострадавший от отравления.

Обвинения в адрес России из-за якобы произошедшей в Сирии химической атаки недопустимы, поскольку страны Запада не провели никакого расследования и не обладают полной картиной происходящего в Сирии. С таким заявлением выступила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Захарова выразила надежду на то, что у западных партнеров России «хватит благоразумия вернуться в правовое поле».