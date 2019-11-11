Асад назвал причины отправки Россией военных в Сирию

Дамаск, 11 ноября. Россия, отправляя своих военнослужащих в Сирию, защищает собственный народ, поскольку идеология терроризма не признает политических границ. Об этом заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

Лидер страны отметил, что борьба с этой угрозой на территории Сирии или какого-то другого государства поможет защитить россиян, так как идеология террористов не знает преград, ареной для них является весь мир.

В интервью RT Асад назвал и другую причину, по которой Россия отправляет своих военных в Сирию. По его словам, все дело в реализации норм международного права, что коррелируется с национальными интересами РФ.

«Таким образом, их действия соотносятся с их национальными интересами, с глобальной стабильностью, а также с сирийским интересами и стабильностью в Сирии», — констатировал президент.

Напомним, в Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля боевиков террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в стране, прекращению огня и возврату к мирной жизни, а также созданию зон деэскалации.

В конце октября в Женеве начал работу Конституционный комитет — специальный орган, созданный для выработки конституционной реформы в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.