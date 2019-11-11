Москва, 11 ноября. Долг перед «Русфондом» за семью погибшей от рака российской певицы Фриске погасил известный артист. Об этом рассказал отец певицы Владимир Фриске.

По его словам, долг перед «Русфондом» за семью Фриске погасил известный артист, он сделал это в память о певице. В студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ он заявил, что семья Фриске не имеет долгов перед организацией.

«Один человек нам очень помог. Он из мира шоу-бизнеса. Долг был в районе 22-х миллионов рублей. Этот человек мне позвонил и сказал, что хочет помочь в память о Жанне», — подчеркнул Владимир Фриске.

Кроме того, около двух миллионов рублей ему все-таки пришлось брать в долг. Деньги также ушли на погашение долгов перед благотворительной организацией.

Ранее сообщалось, что наследники певицы Жанны Фриске, которая умерла от глиобластомы в 2015 году, полностью рассчитались с благотворительной организацией «Русфонд».

По данным журналистов, благотворительной организации вернули 21 миллион рублей долга и 60 тысяч рублей в качестве компенсации госпошлины.

Акция помощи тяжелобольной певице стартовала в январе 2014 года после программы Андрея Малахова «Пусть говорят». Поклонники Фриске по всей стране переводили деньги на ее лечение. Всего на благотворительном счету накопилось 69 267 787 рублей. Из этой суммы более 11 миллионов было потрачено на лечение певицы: покупку экспериментальной вакцины и оплату банковских счетов. Фриске также пожелала, чтобы девять онкобольных детей, стоящих в очереди «Русфонда», получили помощь. На это было потрачено 32 миллиона рублей.

После этого остаток суммы в 25 миллионов рублей был перечислен на личный банковский счет Фриске. Неистраченные средства необходимо было вернуть в «Русфонд».

Пока певица была жива фонд получил отчет по трате более трех миллионов рублей. Оставшиеся 21 633 214 рублей были сняты за две недели до смерти Жанны ее матерью Ольгой Владимировной. Чтобы вернуть деньги, представители «Русфонда» обратились в суд, который постановил наследников певицы возвратить долг.

Судебные приставы наложили арест на половину загородного дома в элитном поселке «Лужки-2». Шикарный особняк площадью 400 квадратных метров было оформлен на возлюбленного Фриске телеведущего Дмитрия Шепелева и родителей певицы. После смерти дочери ее родители отказались от своей половину дома в пользу внука Платона — сына Жанны и Дмитрия. По данным журналистов, именно эта половина дома попала под арест судебных приставов.