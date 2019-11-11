Асад опроверг версию о сирийско-российских «двойных ударах»

Москва, 11 ноября. Запад продвигает ложные версии событий в Сирии, обвиняя государственную армию в намеренном и беспричинном убийстве гражданского населения, заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, комментируя информацию о возможных сирийско-российских «двойных ударах».

«На Западе продвигается множество ложных версий с целью показать, что сирийская армия намеренно и беспричинно убивает гражданское население... Так вот, на этот счет там говорят, что сирийская армия атакует гуманитарные объекты, чтобы страдало мирное население. На самом же деле все не так: гражданское население бежало из своих районов и переходило на подконтрольные правительству территории повсеместно — не только на востоке Алеппо», — пояснил Асад RT.

Также сирийский лидер добавил, что на востоке Алеппо по-прежнему остаются люди, и эти районы контролируются правительством.

«Почему же мы их тогда не убили? Почему они не бежали в Турцию? Это само по себе служит опровержением того, что рассказывают на Западе»— отметил он.

Ранее глава Сирии рассказал о попытках Запада повлиять на граждан страны. По словам лидера, некоторые западные государства пытались настроить сирийский народ против законного правительства, рассчитывая, что люди поддержат боевиков, «ангелов» из организации «Белые каски».

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В его урегулировании участвуют несколько государств, выступающих гарантами перемирия: Россия, Турция и Иран. За это время в Сирии удалось победить терроризм — в декабре 2017 года было объявлено о победе над ИГ1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В настоящее время Дамаск активно занимается политическим урегулированием в государстве, восстановлением объектов инфраструктуры и возвращением беженцев.

Еще одним важным шагом в решении сирийского конфликта стало создание в 2019 году специального органа — Конституционного комитета Сирии. Он будет вести процесс выработки конституционной реформы в САР. Комитет состоит и 150 делегатов: по 50 человек входят в него от правительства, оппозиции и гражданского общества.

1 Организация запрещена на территории РФ.