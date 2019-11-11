Асад опроверг сообщения о «пыточных» подразделениях при правительстве Сирии

Дамаск, 11 ноября. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад опроверг сообщения прессы о том, что при сирийском правительстве есть подразделения, якобы занимающиеся пытками мирных граждан.

Ранее сообщалось, что зимой этого года немецкая полиция арестовала Анвара Раслана и Эйяда аль-Гариба, которые якобы являются экс-сотрудниками сирийской разведки и участвовали в пытках и избиениях сирийских граждан​​​.

По словам сирийского лидера, Дамаск никогда не прибегал к практике пыток, поскольку не нуждается в ней и не приемлет.

«К чему пытки? Нужна информация? У нас есть вся необходимая информация», — сказал он в беседе с RT, комментируя слухи о том, что задержанные якобы являются сотрудниками «пыточных» подразделений при правительстве САР.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На данный момент сирийские власти занимаются политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры и экономики страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.