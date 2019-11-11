Асад назвал необоснованными заявления о применении химоружия властями Сирии

Дамаск, 11 ноября. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад назвал необоснованными обвинения в отношении правительства Сирии в применении химического оружия.

«Все эти истории — не более чем необоснованные обвинения​​​. Кто заявил о применении химического оружия, тот и должен обосновать свою версию, представив соответствующие доказательства», — подчеркнул Асад, отвечая на вопрос об использовании химоружия в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а также в других сирийских городах.

Кроме того, сирийский лидер прокомментировал сообщения о том, что правительство САР якобы причастно к химическим атакам в пригороде Дамаска в Восточной Гуте, произошедшим 21 августа 2013 года.

«Если говорить об этой дате, то здесь вот что интересно: она также является датой прибытия в Дамаск — это всего в нескольких километрах оттуда — первой международной делегации, которая приехала в Сирию для проведения расследования. Так что, рассуждая логически, даже если бы сирийская армия, предположим, имела в своем распоряжении химическое оружие и хотела его использовать, в тот день она на такое не пошла бы», — отметил Асад в интервью RT.

Кроме того, президент САР подчеркнул, что данный инцидент стал предлогом для нападения на Сирию. По словам Асада, применение сирийскими властями химоружия в Гуте имеет место «лишь в воображении официальных лиц Запада». Также сирийский лидер напомнил, что было опубликовано много отчетов, опровергающих данные обвинения, а существенных доказательств, наоборот, никто не представил.

«Сирийская армия никогда не использовала химическое оружие до того, как мы передали весь свой арсенал международной комиссии», — подытожил Асад.

Напомним, после атаки в Восточной Гуте САР присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в Сирии под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и остановило военное вмешательство Соединенных Штатов в САР. В 2016 году ОЗХО объявила о полной ликвидации сирийского химического арсенала. Кроме того, Дамаск неоднократно заявлял, что ни разу не применял химическое оружие против мирных граждан.

Однако 1 марта 2019 года ОЗХО опубликовала доклад, в котором говорилось, что при атаке в городе Дума 7 апреля 2018 года применялись баллоны с хлором, сброшенные с воздуха, поэтому некоторые страны обвинили в инциденте авиацию Сирии. Также обвинить САР попыталась связанная с террористами псевдогуманитарная организация «Белые каски», которая представила в качестве «доказательств» фото жителей Думы и детей, которых врачи будто бы спасают от воздействия отравляющих веществ.

Позднее был опубликован документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Хендерсона, который установил, что баллоны на самом деле подложили, а не сбросили с воздуха. Как подчеркнули в МИД РФ, цель вбросов о химатаках Сирии — оправдать возможные силовые удары по стране извне.

Кроме того, 4 апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила, что власти САР якобы атаковали город Хан-Шейхун, находящийся в провинции Идлиб. Сирийское правительство отвергло обвинения и возложило ответственность за химатаки на боевиков, однако США, не представив никаких доказательств, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.