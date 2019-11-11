Самарканд, 11 ноября. Россия готова к равноправному и конструктивному взаимодействию со странами Центральной Азии и всего евразийского пространства, говорится в приветственном послании президента России Владимира Путина участникам Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Текст зачитал российский посол в Узбекистане Владимир Тюрденев. Как уточнил Путин, Москва готова к конструктивному и равноправному взаимодействию со всеми странами континента. Он подчеркнул, что «мир и благополучие на евразийском пространстве являются важнейшим условием безопасности и стабильности» в мире.

Конференция посвящена возможностям сотрудничества в Центральной Азии. Путин заявил, что РФ готова к равноправному сотрудничеству в Центральной Азии.

«Хотел бы искренне поблагодарить руководство дружественного Узбекистана и всех, кто принял участие в подготовке конференции», — добавил он.

Азия возвращает себе место на международной арене и укрепляет позиции во всех сферах, включая экономику, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября.

«Глобальные проблемы невозможно решать без Азии, это делает легитимность таких решений сомнительной»,— подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что для России азиатские государства всегда были важны и имели особое значение, и характер отношений с ними продиктован в том числе и историей. Для российских писателей, поэтов, художников и музыкантов мистическая и загадочная Азия всегда была источником вдохновения, отметил российский лидер.

Он добавил, что не исключает сценарий, когда мировой порядок исчезнет, но, несмотря на это, выразил надежду на его сохранение. В связи с этим президент РФ призвал руководства стран переступать через стереотипы и геополитические шаблоны.