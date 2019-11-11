Москва, 11 ноября. Российский певец Сергей Шнуров не исключил смену солиста группы «Ленинград». Об этом он рассказал в понедельник в интервью ведущей программы «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе, которая выходит в «Яндекс.Эфире».

По словам Шнурова, «есть такая идея — поменять солиста группировки «Ленинград». Шнуров не исключил замену фронтмена группы «Ленинград».

«Я могу представить, как я руковожу человеком, потому что фактически я режиссер», — подчеркнул он.

Также он не исключил, что музыканты в будущем объединятся в группу под названием «Ленинград-2».

Ранее лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров назвал причину закрытия проекта. По словам музыканта, это связано с завершением эпохи застоя. По словам Шнурова, «Ленинград» был создан как ответ на происходящее в стране. Музыкант пояснил, что многие заявляли о скатывании в 90-е, а также об эпохе застоя.

«Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя, — сказал Шнуров. — Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, — то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену».

Однако теперь, по мнению Шнурова, эпоха застоя страны подошла к концу, а значит и группировка должна прекратить свое существование. При этом исполнитель допустил, что через какое-то время «Ленинград» вернется.

«Я вижу, что-то становится кардинально другим. Воздух дребезжит, и что-то придет новое, да, — пояснил музыкант. — И я хочу это новое оседлать».

Напомним, 20 марта Шнуров сообщил своим подписчикам в Instagram о том, что тур в этом году станет прощальным. Это не первое закрытие «Ленинграда». В 2008 году лидер группировки уже распускал коллектив, создав рок-группу «Рубль», куда ушла часть музыкантов.

Ранее Шнуров заявил, что после закрытия «Ленинграда» планирует заняться живописью. По словам музыканта, его картины продаются нормально. Исполнитель отметил, что самую дорогую картину он продал за 30 тысяч евро.