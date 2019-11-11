Новые выборы президента проведут в Боливии

Сукре, 11 ноября. Оппозиционный вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, согласившаяся взять в свои руки управление латиноамериканской страной, заявила, что проведет новые президентские выборы. Об этом сообщил в понедельник телеканал Unitel.

Ранее все высшее руководство страны под руководством Эво Моралеса отправилось в отставку, в том числе председатель и первый вице-спикер сената. Второй вице-спикер Аньес сообщила, что высшая власть переходит к ней, отмечал «Ридус».

По словам Аньен, в понедельник, 11 ноября, она отправится в Ла-Пас для созыва новых выборов, пишет «ФедералПресс».

В настоящее время Аньес находится в городе Тринидад и ждет возобновления авиационного сообщения с Сукре.