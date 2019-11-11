Браконьеры застрелили на Украине адвоката одного из фигурантов дела Вороненкова

Житомир, 11 ноября. Адвокат Святослав Пархоменко, защитник одного из подозреваемых в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Александра Лося, застрелен в лесу под Житомиром. Об этом сообщает в понедельник агентство УНИАН.

По данным украинской полиции, преступление произошло в лесу возле города Радомышль Житомирской области. Согласно предварительным данным, между юристом и браконьерами произошел конфликт, в результате которого мужчина получил огнестрельное ранение, пишет «Ридус».

По неофициальной версии, речь идет об адвокате Святославе Пархоменко, который является защитником Александра Лося — подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов области в настоящее время не подтвердили факт стрельбы в указанном месте, сообщает АиФ.ru.

Как сообщала «Газета.Ru», Вороненкова застрелили весной 2017 года в центре украинской столицы. В начале октября 2017 года ГПУ заявила, что следствие идентифицировало заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-парламентария. Согласно версии следствия, заказчиком был Владимир Тюрин — бывший гражданский муж вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро украинцев. Сам Тюрин опроверг причастность к преступлению и попросил оставить его родственников в покое. В октябре текущего года украинские СМИ сообщили, что Печерский районный суд Киева снял подозрения с Тюрина в заказе убийства экс-депутата.