Москва, 11 ноября. Российский телеведущий Леонид Якубович с иронией высказался на просьбу прокомментировать сообщения средств массовой информации об операции на сердце. Якубович пошутил о своем «тяжелом положении».

«Положение тяжелое. Сейчас меня на носилках из реанимации принесли на теннис. Я немного поиграю, и меня отнесут обратно», — пошутил он.

Как передает телеканал RT, журналисты написали о том, что Якубович обратился в одну из московских клиник с жалобой на свое здоровье. Ранее в воскресенье российские СМИ сообщили, что 74-летний Якубович якобы оказался в одной из московских больниц, где ему поставили кардиостимулятор. Отмечалось, что в медицинское учреждение артист якобы обратился из-за проблем со здоровьем, ему сделали операцию и через сутки отпустили домой.

Директор ведущего капитал-шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича — Табриз Шахиди — опроверг сообщения в СМИ об операции артиста. Представитель Якубовича заверил, что телеведущий «в полном порядке». По его словам, речь ни о каких операциях не идет.

«В планах — съемки в рекламных проектах и подготовка очередных выпусков «Поле чудес». Примечательна реакция самого Якубовича на эти новости: «Что? Какая операция? Может, я проспал?» — пояснил Шахиди.

Сам Якубович отметил, что его хоронят далеко не в первых раз, поэтому комментировать эти слухи уже неинтересно. По словам ведущего, он как раз «идет с теннисной тренировки».

Ведущий телеигры «Поле чудес» также пожаловался, что его замучили слухи о его проблемах со здоровьем. Он напомнил, что недавно его сделали «инвалидом» после ушиба колена, до этого уже были «сердечные приступы» и прочие неприятности.

Напомним, Якубович признался, что не смотрел ни одного выпуска «Поля чудес». По его словам, на съемках «Поля чудес» он старается, чтобы программа была комфортной участникам в студии и зрителю. Якубович подчеркнул, что получает удовольствие от участия в ней. Он заверил, что как только ему надоест, зрители смогут определить это по глазам.