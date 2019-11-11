СМИ рассказали об условиях, которые выдвигал партнер Джулиани властям Украины

Вашингтон, 11 ноября. Партнер личного адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани Лев Парнас, который стал обвиняемым в США, ездил в Киев незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского и предупреждал новое правительство, что Соединенные Штаты прекратят оказывать помощь Украине, если не будет инициировано расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, встреча состоялась в украинской столице 20 мая 2019 года. В ней приняли участие Парнас, другой партнер Джулиани Игорь Фруман, а также приближенный Зеленского Сергей Шефир. Как сообщил газете адвокат Парнаса Джозеф Бонди, его подопечный сказал представителю нового украинского правительства, что США заморозят военную помощь Украине, а нынешний вице-президент США Майк Пенс не приедет на инаугурацию Зеленского, если Киев не начнет расследование в отношении Байденов. По словам адвоката, Парнас должен был передать данное послание по указанию Джулиани, который, в свою очередь, действовал по приказу президента США Дональда Трампа.

Джулиани данное сообщение отрицает. Кроме того, американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд в показаниях конгрессу говорил, что Трамп не связывал оказание помощи Украине с расследованием «дела Байденов». При этом никто из причастных не отрицает, что встреча действительно проводилась.

Граждан США Парнаса, Фрумана, Андрея Кукушкина и Дэвида Коррию (первые трое являются уроженцами СССР — Украины и Белоруссии) обвиняют в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица украинских чиновников и некоего бизнесмена из РФ, чьи имена не называются. Некоторые СМИ утверждают, что получателем денег мог стать и Дональд Трамп. Кроме того, поступала информация, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести собственное расследование, касающееся деятельности Байдена и его семьи на Украине.

Напомним, ранее в США разгорелся крупный скандал после публикаций в СМИ, в которых говорилось, что Трамп якобы давил на Зеленского во время телефонных переговоров, состоявшихся в июле 2019 года, чтобы тот инициировал на Украине расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена. Последний является наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих выборах президента США, передает НСН. В связи с этим в Соединенных Штатах была инициирована процедура импичмента Трампа, сообщает «Царьград».