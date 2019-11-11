Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов. События дня. ФАН-ТВ

Моралес ушел с поста президента Боливии Президент Боливии Эво Моралес на фоне ожесточенных протестов все-таки ушел в отставку. Политик объяснил, что хочет успокоить народ, однако считает последние события госпереворотом. Напомним, что Моралес возглавил страну в 2006 году, а меньше месяца назад был избран на четвертый для себя срок. Это и вызвало массовые протесты, которые довольно быстро переросли в погромы. Незадолго до решения об уходе политик объявил досрочные президентские выборы, при этом буквально на днях уверял, что в отставку не уйдет. Но, похоже, что это лишь раззадорило активистов: Моралес уже заявил, что на его дом напали радикалы, но бежать из Боливии, несмотря ни на что, он не планирует.

Олег Соколов ожидает ареста в Петербурге В Петербурге сегодня пройдет первое заседание по делу Олега Соколова. Историку, подозреваемому в убийстве, озвучат меру пресечения. Напомним, что в субботу доцент СПбГУ, известный специалист по наполеоновским войнам, попал в больницу с переохлаждением, после того как его обнаружили в реке Мойке. Запись с камер наблюдения оказались в распоряжении ФАН. Оперативников шокировала находка: при себе у Соколова были травматический пистолет и отрубленные женские руки — улики он, вероятно, пытался утопить. По предварительным данным, жертвой стала 24-летняя аспирантка, с которой историка связывали интимные отношения. Точные детали этого дела пока остаются загадкой.

Бывший ректор ДВФУ Сергей Иванец осужден на семь лет В последние дни не задались дела и у другого известного деятеля науки. Суд во Владивостоке приговорил к семи годам колонии Сергея Иванца, бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Он признан виновным в растрате денег вуза — свыше 17 млн рублей. Следствие посчитало, что Иванец, будучи ректором и действуя в корыстных интересах, перечислил средства на счет подрядной организации, которая занималась разработкой и внедрением программного обеспечения для вуза. Но работы при этом выполнила не до конца, о чем Иванцу было известно. Пост ректора чиновник занимал с 2012 по 2016 годы, а до этого был заместителем министра образования и науки. Его сообщники, подписавшие фиктивные документы, также получили сроки, но менее суровые — до 4,5 лет заключения.