Автомобили дорожают на российском рынке

Москва, 11 ноября. Цены на автомобили на российском рынке поднялись и продолжают расти. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, спрос на транспортные средства в РФ рухнул, однако стоимость некоторых моделей выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Аналитики автомобильных компаний объяснили это низкой загрузкой производств в стране. Отмечается, что производители закладывают растущие траты в цену, невзирая на снижение продаж.

Как уточнили эксперты, с июня по текущий месяц стоимость Hyundai Solaris выросла на 5 тысяч рублей. Кроме того, зафиксирован рост цены на модель Elantra — на 10 тысяч рублей. К примеру, отмечает издание, Chevrolet Niva подорожала на 9 тысяч рублей, Skoda Rapid — на 12-18 тысяч.

По словам председателя «Фаворит Моторс» Владимира Попова, на продаже машины стоимостью 1,5 млн рублей отечественный производитель зарабатывает не более 3% от его стоимости.

Ранее автомобильный эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей назвал возможную причину снижения спроса на бензин в России.

Как ранее сообщала Deita.ru, чаще всего новые автомобили приобретают жители столицы, Подмосковья и Петербурга.