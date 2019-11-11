«Почта России» сократит сроки доставки посылок

Москва, 11 ноября. Сроки доставки посылок у «Почты России» существенно сократятся, до своего адресата они смогут доходить максимум за восемь дней — в зависимости от направления.

По имеющимся данным, новые нормативы по скорости доставки вступят в силу в конце текущей рабочей недели, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.

Отмечается, что большинство граждан Российской Федерации получат отправленные им посылки не позже, чем через 48 часов с момента отправки. К примеру, из мегаполисов в населенные пункты, где проживает свыше 100 тысяч человек, посылки будут идти в течение двух-трех суток, сообщает телеканал «360».

Как ранее сообщала Deita.ru, купленные онлайн посылки и товары будут выдавать в сети обувных магазинов в России. В «Почте России» уточняли, что компания заключила партнерское соглашение с компанией «Обувь России». Так, в ноябре в торговых точках обувных магазинов откроют пункты выдачи онлайн заказов.