Белугу, играющую в мяч в Арктике, назвали «российским шпионом»

Москва, 11 ноября. Западные эксперты заподозрили белуху, играющую в мяч в Арктике, в шпионаже на Россию.

Ролик, на котором группа южноафриканских фанатов регби играет с самцом белухи в Северном Ледовитом океане, был опубликован в Сети. На кадрах ролика можно видеть, как пассажиры судна кидают мячик киту, а белуха ловит его и кидает обратно.

Западные эксперты тут же выдвинули гипотезу о том, что кит на самом деле является «специально обученным российской армией китом» по кличке Хвалдимир. Об этом, в частности, заявил журналист Феррис Джабр. По его словам, белуха похожа на Хвалдимира, «который мог сбежать от российской военной шпионской программы», пишет The Independent.

Более того, такую версию поддержали ученые-зоологи Квад Финн и Даррен Найш. Они отметили, что кита наверняка научили приносить разные предметы в обмен на еду. Газета уточняет, что эта версия остается неподтвержденной.