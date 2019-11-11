Составлен антирейтинг «самых пьющих» страны мира

Москва, 11 ноября. Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкогольной продукции на душу населения, жители этого государства в среднем пьют 12,3 литра спиртного ежегодно. Об этом сообщается в публикации Организации экономического развития и сотрудничества OECD iLibrary.

По имеющимся данным, Россию включили в перечень десяти «самых пьющих стран» и расположилась на седьмой строчке с показателем 11,1 литра. Впрочем, в презентованном графике отмечается, что потребление алкоголя в стране существенно уменьшилось за более чем 10 лет, когда Россия опережала другие страны по этому показателю.

На второй и третьей строчках расположились Австрия и Франция — 11,8 и 11,7 литра соответственно. Топ-5 антирейтинга замыкают Чехия — 11,6 литра и Люксембург — 11,3 литра.

Далее по списку идут Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра спиртного. Восьмое место отдали Германии — 10,8 литра, девятая строчка досталась Португалии — 10,7 литра, а Польша оказалась на десятой строчке — 10,6 литра.

Напомним, в сентябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список европейских государств, жители которых больше всего потребляют алкоголь. В перечне Литве также досталось первое место.