Россия не поступит зеркально в ответ на выход США из Договора по открытому небу

Москва, 11 ноября. Россия не покинет Договор по открытому небу даже, если такое решение будет принято в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально», — подчеркнул он.

В российском МИДе, по его словам, не уверены, что Штаты действительно намерены покинуть соглашение. Тем не менее Рябков заверил, что Москва готова рассмотреть самые разные сценарии ответных действий, если Вашингтон все-таки совершит демарш.

Дипломат напомнил, что этот документ играет огромную роль, ведь он стабилизует очень многие процессы в современном мире, пишет газета «Известия».

Ранее свое беспокойство о том, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу, выразил председатель комитета комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Элиот Энгел. Он обратился с письмом протеста на имя советника президента по нацбезопасности.



В Минобороны России ранее заявляли, что Штаты уже бездоказательно обвиняли Россию якобы в нарушении договора, чтобы помешать наблюдательным полетам над американской территорией. Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщала, что пока Белый дом никаких официальных заявлений в отношении выхода из договора не сделал.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он вступил в действие с 2002 года. Благодаря этому соглашению страны-участницы могут открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.