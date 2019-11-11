Москва, 11 ноября. Доктор Мясников назвал рецепт борьбы со смертью и объяснил, как в 67 лет выглядеть всего на 40.

По его мнению, самое главное — не терять интерес к жизни, ко всему новому, не бояться увлекаться. Именно так, можно сохранить «вечную молодость» и забыть обо всех болезнях, уверен специалист.

При этом Мясников не был голословным и рассказал историю двух пожилых женщин. Одной было 67 лет, она всю жизнь работала бухгалтером, но на пенсии исполнила свою детскую мечту и стала художником. Теперь она посещает семинары по рисунку, плавает, занимается скандинавской ходьбой. И те, кто не знает ее настоящий возраст, убеждены, что ей всего 40 лет.

Второй женщине – 72 года. Она почти 40 лет проработала в ЗАГСе, хотя на самом дела хотела петь. В итоге после выхода на пенсию женщина пошла в народный хор. Мясников подчеркнул, что у пенсионерки есть проблемы со здоровьем, но когда она выходит на сцену, то забывает обо всех недугах.

Самое главное, как подчеркнул эксперт, чтобы даже в пожилом возрасте человек не терял интерес и вкус жизни. Кроме того, как отметил врач, чем более активный образ жизни ведет человек, тем меньше вероятность возникновения у него старческого слабоумия, пишет «Экономика сегодня».