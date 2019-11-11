Сотовая связь в России может подорожать на 25%, сообщили СМИ

Москва, 11 ноября. Сотовая связь в России может подорожать в 2020 году на 10-25%. Повысить цены операторы могут, чтобы компенсировать свои потери от отмены роуминга.

Еще одной причиной скачка цен аналитики называют требования реализации так называемого «пакета Яровой», и курс доллара. Дело в том, что оборудование для строительства и модернизации сетей приобретается именно за доллары.

Прогноз повышения стоимости связи опубликовала газета «Известия». При этом компания Tele2 заявила, что пока повышать тарифы не собирается. Представители «ВымпелКома» сообщили, что пока планов повышать цены нет, но они будут следить за положением дел.

В то же время газета отмечает, что уже сейчас большинство россиян считают, что их расходы на сотовую связь сильно возросли. Так, 74% респондентов, опрошенных изданием, сообщили, что их траты на связь с начала года выросли на 10% и более.

В свою очередь «Газета.ру» пишет, что каждый десятый абонент, ставший участником опроса, в этом году был недоволен своим оператором и сменил его.