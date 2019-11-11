Моралес заявил, что его пытаются арестовать

Сукре, 11 ноября. Объявивший о своей отставке президент Боливии Эво Моралес заявил, что его пытались арестовать.

По его словам, к нему в дом ворвались полицейские, и один из правоохранителей объявил, что ему поручили исполнить незаконный ордер на арест экс-лидера страны.

«Группы преступников напали на мой дом. Переворот подрывает верховенство закона», — написал Моралес в своем официальном микроблоге в Twitter.

Как отмечает «Газета.ру», о том, что полиция Боливии собирается задержать Моралеса, ранее заявила министр здравоохранения этой страны Габриэла Монтаньо. Эти данные позже подтвердил и оппозиционер Луис Фернандо Камачо. Как сообщалось ранее, отставки Моралеса требовал глава ВС Боливии Уильямс Калиман. Затем сам Моралес объявил о том, что принял решение оставить этот пост. Его примеру последовали и вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и глава палаты депутатов Виктор Борда.

Оппозиционный политик, вторая вице-спикер сената Жанин Аньес сообщила, что после отставки руководства Боливии власть переходит к ней, а также заявила о намерениях провести новые президентские выборы.