Берлин, 11 ноября. Санкции ЕС против России никогда не изменят статуса Крыма. Полуостров останется российским, это «реальное положение дел», заявил депутат бундестага Антон Фризен («Альтернатива для Германии»).

«Можно утверждать, что санкции не достигли своих целей. Говорить о том, что эти санкции предотвратили «аннексию Донбасса», несерьезно и бездоказательно», — подчеркнул он.

Политик добавил, что Крым однозначно останется регионом РФ. Фризен также выразил уверенность, что у этих санкций есть один бенефициар - это США.

«Они мало потеряли от санкций, в том числе в плане безопасности», — заявил Фризен в интервью РИА Новости.

По словам депутата, у Евросоюза была стратегия так называемого «участия без признания» для гуманитарного и экономического сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией. Фризен добавил, что эту стратегию «очень важно было бы перенести сегодня и на Крым».

«Не обязательно признавать статус Крыма, чтобы сотрудничать в экономической сфере, в сфере гуманитарного обмена», — убежден он.

Партия «Альтернатива для Германии» в конце октября призывала отметить антироссийский санкции ЕС, но инициативу отклонил бундестаг.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в конце июня ЕС пролонгировал экономические санкции против РФ до конца 2020 года. Помимо этого, так называемый «крымский» пакет санкций был продлен до 23 июня 2020 года. Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Жители полуострова провели референдум и приняли единогласное решение об этом. Крымчане не признали легитимными новое украинское правительство, пришедшее к власти после госпереворота.