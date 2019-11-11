Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке

Сукре, 11 ноября. Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Соответствующее письмо он направит в парламент страны.

Вместе с Моралесом об отставке сообщил и вице-президент Альваро Гарсиа Линера.Заявление о своем решении оставить высокие должности Моралес и Линера сделали в ходе пресс-конференции. При этом Моралес рассказал журналистам и об одной из причин, вынудивших их пойти на это.

«Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий, противостояние между гражданами страны», — цитирует Моралеса телеканал RT.

Еще одной причиной стало то, что Моралес, по его словам, хочет не допустить насилия в стране, которое происходит по вине оппозиции. Он также выразил надежду на то, что беспорядки прекратятся уже сегодня вечером.

Политик также напомнил, что по итогам выборов Организация американских государств приняла политическое решение, призвав власти провести повторное голосование. По его мнению, если бы это решение было юридическим, то это означало бы его победу в первом туре.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку, чтобы обеспечить стабильность в стране.