Берлин, 11 ноября. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен рассказал о негативных последствиях антироссийских санкций для немецких предпринимателей.

По его словам, ограничительные меры в отношении России стали причиной банкротства некоторых немецких предпринимателей. Наибольший удар антироссийские санкции нанесли по экономике Восточной Германии. Ряд немецких предпринимателей и компаний, которые тесно сотрудничали с Россией, были вынуждены прекратить свою деятельность. Он также добавил, что большая часть немецких партий выступают за отмену антироссийских санкций.

«Если голос востока будет услышан, если интересы восточногерманских земель будут приняты во внимание в большей степени, чем это происходило до сих пор, то и в вопросе отношений с Россией можно добиться изменений», — считает депутат.

Напомним, в 2014 году США и страны Евросоюза ввели против России санкции под предлогом кризиса на Украине. В свою очередь Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкции связаны с попыткой сдержать развитие РФ. По его словам, от действия санкционной политики страдают «прежде всего те, кто ее инициирует».