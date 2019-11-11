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Пять человек погибли при пожаре в жилом доме под Оренбургом

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Пять человек погибли при пожаре в жилом доме под ОренбургомОренбург, 11 ноября. Пожар в жилом доме под Оренбургом унес жизни пяти человек. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в ГУ МЧС по Оренбургской области.

Пожар произошел в двухквартирном жилом доме в поселке Жилгородок на улице Молодежной. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, локализовав возгорание. Позднее на месте пожара были обнаружены тела пяти человек.

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме под Оренбургом

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать пожарные и сотрудники других оперативных служб.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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