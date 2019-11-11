Пять человек погибли при пожаре в жилом доме под Оренбургом

Оренбург, 11 ноября. Пожар в жилом доме под Оренбургом унес жизни пяти человек. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в ГУ МЧС по Оренбургской области.

Пожар произошел в двухквартирном жилом доме в поселке Жилгородок на улице Молодежной. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, локализовав возгорание. Позднее на месте пожара были обнаружены тела пяти человек.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать пожарные и сотрудники других оперативных служб.