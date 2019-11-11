В Киеве заявили о готовности «самостоятельно защититься от России»

Киев, 11 ноября. Глава министерства обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что Киев готов «самостоятельно защититься от России в случае нападения».

По его словам, Минобороны Украины прорабатывало подобный «сценарий», отметив, что украинская сторона готова к такому развитию событий.

«У нас есть готовый ответ на подобный сценарий», — заявил Загороднюк.

Он также добавил, что Киев продолжает углублять сотрудничество с НАТО, отметив, что альянс предоставляет украинской стороне оружие, технику, а также оказывает поддержку в подготовке военных.

Ранее Загороднюк заявил, что Киев стал партнером в глазах НАТО благодаря пятилетней гражданской войне в на востоке Украины. По его словам, к настоящему моменту сотрудничество Украины и НАТО перешло от «получения помощи к обмену опытом». При этом министр выразил уверенность, что опыт украинской армии необходим странам НАТО.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13,5 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

Стоит отметить, что в 2014 году украинский парламент принял закон об отмене внеблокового статуса Украины, а также закрепил планы Киева по вступлению в НАТО. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что вступление Украины в альянс потребует порядка 20 лет.