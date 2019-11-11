Военная полиция РФ провела патрулирование на севере Сирии по двум маршрутам

Дамаск, 11 ноября. Российские военные провели патрулирование в провинции Алеппо по двум новым маршрутам. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами — Авшария и Аджами — Манбидж в провинции Алеппо», — сказал Боренков.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдских террористов в северных районах Сирии. Главной целью операции являлось создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии. Кроме того, турецкие военные планировали блокировать трассу М-4, которая служида корридором для террористов.

Военная операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. Меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

1 Организация запрещена на территории РФ.