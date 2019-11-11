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Соловьев резко отреагировал на заявление главы офиса Зеленского

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Соловьев резко отреагировал на заявление главы офиса ЗеленскогоМосква, 11 ноября. Российский журналист Владимир Соловьев раскритиковал главу офиса президента Украины Андрея Богдана, заявившего, что украинцы «подняли весь мир».

Ранее Богдан заявил, что до 1917 года на территории Украины якобы проживали более 70 миллионов человек, которые позднее переехали в разные страны «подняв весь мир». По его словам, украинцы подняли Канаду, США, Бразилию, Аргентину и Польшу. 

«Тяжело больной гражданин этот Богдан», — написал Соловьев в Telegram-канале,

Стоит отметить, что украиснкие политики довольно часто делают сомнительные заявления об истории страны. Так, по мнению украинской певицы Русланы, народ Украины берет свое начало от древней цивилизации шумеров, которые населяли Южную Месопотамию более четыре тысяч лет назад. В свою очередь бывший народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявляла, что украинцы уже до нашей эры стали «индивидуалистами».

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке. По его словам, Украине вовсе не 28 лет, поскольку до 1991 года она «немало успела сделать». Он напомнил про крещение Киевской Руси (конец X века), основание Киево-Могилянской академии (1659 год).

 

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