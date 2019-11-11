National Interest назвало продажи подлодок США союзникам «худшим кошмаром России»

Вашингтон, 11 ноября. Американское издание The National Interest назвало возможные продажи подлодок США класса «Вирджиния» союзникам «худшим кошмаром России».

В публикации утверждается, что этот шаг позволит государствам, дружественным Соединенным Штатам, усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем самым ограничив возможности Китая.

По мнению научного сотрудника Центра независимых исследований Саймона Коуэна, наиболее вероятным получателем субмарин может стать Австралия.

Специалист отмечает, что Канберра испытывает зависимость от помощи иностранных государств в военной сфере. Коуэн добавил, что поддержку Австралии необходимо усилить, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ушел от «погони» американских истребителей F-35A Lightning II в ходе планового полета над Японским морем.

Газета.ru уточняет, что российский Ту-160 развил скорость 2,2 тыс. км/ч, а его американские оппоненты F-35 могли лететь на скорости 1,93 тыс. км/ч.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки не планируют вечно оказывать Украине военную помощь. в Вашингтоне надеются на улучшение отношений между Киевом и Москвой.