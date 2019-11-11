Призыв на срочную службу отменят на Украине

Киев, 11 ноября. Призыв на срочную военную службу отменят на Украине. Об этом заявил глава министерства обороны страны Андрей Загороднюк в интервью для канала «1+1».

По его словам, киевские власти надеются полностью заменить систему призыва в арми на профессиональную службу. Говоря о сроках реализации этой задачи Загороднюк отметил, что на это уйдет не менее года. Политик убежден, что украинская армия должна быть приведена к стандартам Североатлантического альянса.

«Это моя персональная цель — отменить призыв», — цитирует Газета.ru.

Ранее стало известно, что украинские вооруженные силы приступили к выполнению своей части обязательств по разводу войск и вооружений в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.

RT уточняет, что разведение сил началось 9 ноября в 12.00 по местному времени (12.00 по московскому времени). Глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов отметил, что у Донецкой Народной Республики на выполнение этой же задачи ушли сутки.

«При взаимодействии специальной мониторинговой миссия (СММ) ОБСЕ было достигнуто решение и определена конкретная дата начала практических решений по отводу подразделений из района разведения сил вблизи населенного пункта Петровское. На отвод подразделений, согласно плану-графику, отводится трое суток», — рассказал Якубов в беседе с Федеральным агентством новостей.

В свою очередь, украинская сторона отчиталась о смене тактического положения 20 военнослужащих и трех единиц техники.