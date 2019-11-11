Варшава, 11 ноября. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обвинил Европейский союз в поддержке проекта «Северный поток — 2». Соответствующее заявление он сделал в интервью для Financial Times.

«Северный поток — 2» — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами», — заявил политик.

Моравецкий назвал Россию «не мирной и агрессивной» страной. Ранее стало известно, что Дания дала согласие на строительство газопровода «Северный поток — 2». Датское энергетическое агентство согласовало кратчайший маршрут — через остров Борнхольм. При этом Копенгаген согласовал и прокладку польского газопровода Baltic Pipe. Этот проект считается конкурентом «Северного потока — 2».

В то же время, большинство экспертов сходится во мнении, что в этом случае возможности Варшавы конкурировать невелики.

«Это локальный проект с определенной целью поставок конкретному потребителю. При этом «Северный поток — 2» является ключевым проектом, который призван обеспечить энергетическую безопасность западной Европы», — подчеркнул управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, слова которого цитирует Газета.ru.

Также RT сообщала, что управление по защите конкуренции и потребителей Польши оштрафовало на 172 миллиона злотых (около 44,7 миллионов долларов США) французскую компанию Engie из-за отсутствия помощи по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Ведомство назвало отказ «постоянным и необоснованным». В руководстве французской компании уже заявили о намерении обжаловать штрафные санкции.

Газопровод соединит Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год. Москва неоднократно подчеркивала, что реализация проекта повысит энергетическую безопасность всего континента. Строительство газопровода направлено на решение сугубо экономических, а не политических задач.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров позитивно оценил согласование прокладки газопровода Данией.

«Дания, как европейская страна, присоединилась к консенсусу, который сформировался достаточно давно в отношении «Северного потока —2», как проекта, который будет повышать энергобезопасность европейских стран», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Соединенные Штаты выступают противником «Северного потока — 2». В Вашингтоне борются за сбыт собственного, более дорогого сжиженного газа на европейский рынок.