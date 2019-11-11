Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

103
0 Оставить комментарий

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Киев, 11 ноября. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России. Соответствующую публикацию бывший народный депутат разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он не уточнил, откуда ему стало известно о принятии такого решения. Ляшко утверждает, якобы из-за «российской экспансии» Украина лишилась нескольких миллиардов гривен всего за два месяца.

«Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре», — заключил политик.

Главный украинский радикал назвал новость «чудесной», добавив, что именно его политическая сила первой обратила внимание на ситуацию, сложившуюся на энергетическом рынке.

«Наша команда первой привлекла внимание общества к позорному факту государственной измены — принятие парламентом 18 сентября «формулы Геруса», которой был разрешен импорт электроэнергии из России, фактически энергетическую агрессию против нашей страны», — пишет Ляшко.

Ранее Газета.ru опубликовала видеозапись драки Олега Ляшка с депутатом от «Слуги народа» Олегом Герусом в терминале аэропорта. Соратник Ляшка Игорь Мосийчук похвалил бывшего соратника по партии.

В то же время, в партии «Слуга народа» действия бывшего депутата считают незаконными. В связи с данным фактом открыто уголовное производство.

«Дело открыто по факту произошедшего. Информация внесена в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований — прим. ФАН)», — цитирует RT источник в украинских правоохранительных органах.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров