Киев, 11 ноября. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России. Соответствующую публикацию бывший народный депутат разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он не уточнил, откуда ему стало известно о принятии такого решения. Ляшко утверждает, якобы из-за «российской экспансии» Украина лишилась нескольких миллиардов гривен всего за два месяца.

«Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре», — заключил политик.

Главный украинский радикал назвал новость «чудесной», добавив, что именно его политическая сила первой обратила внимание на ситуацию, сложившуюся на энергетическом рынке.

«Наша команда первой привлекла внимание общества к позорному факту государственной измены — принятие парламентом 18 сентября «формулы Геруса», которой был разрешен импорт электроэнергии из России, фактически энергетическую агрессию против нашей страны», — пишет Ляшко.

Ранее Газета.ru опубликовала видеозапись драки Олега Ляшка с депутатом от «Слуги народа» Олегом Герусом в терминале аэропорта. Соратник Ляшка Игорь Мосийчук похвалил бывшего соратника по партии.

В то же время, в партии «Слуга народа» действия бывшего депутата считают незаконными. В связи с данным фактом открыто уголовное производство.