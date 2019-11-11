Стали известны лучшие товары главной распродажи 2019 года на AliExpress

Пекин, 11 ноября. Стало известно, какие товары можно приобрести с наибольшей выгодой в ходе главной распродажи 2019 года на AliExpress.

На одной из крупнейших торговых площадок покупатели получат возможность приобрести смартфон по выгодной цене. Например, новый Xiaomi Redmi Note 8 Pro обойдется в 12 439 рублей. Ridus отмечает, что еще несколько месяцев назад эта же модель стоила 17 990 рублей. В первый день премьеры большая часть первой партии таких смартфонов была раскуплена.

Популярный смартфон Tmall в понедельник обойдется менее чем в 47 000 рублей. Цена на этот гаджет еще никогда не падала так низко. Стоимость этой модели сейчас выше даже на рынке б/у товаров. Пользователи отметили и выгодные цены на портативное зарядное устройство YKZ QC. В рамках распродажи их можно приобрести за 661 рублей.

По мнению специалистов, акция AliExpress — в первую очередь, грамотный пиар-ход. Тем не менее, цены на ряд товаров высокого качества в рамках распродажи по-настоящему достойны внимания.

«Ассортимент товаров по скидке впечатляет: от одежды и спортивных товаров до обуви и цифровой и компьютерной электроники, кухонных принадлежностей, гаджетов и мебели для дома и сада», — отмечает издание «Страна».

Ранее «Газета.ru» сообщала, что AliExpress удерживает уверенное лидерство на российском рынке электронной коммерции. Издание ожидает, что китайский интернет-гигант способен еще больше увеличить свою долю. Поэтому российские партнеры AliExpress с оптимизмом смотрят на их дальнейшие перспективы в России.