Эксперт назвал признаки скорой поломки двигателя автомобиля

Москва, 10 ноября. Непривычный стук, загоревшаяся лампочка на приборной панели и ухудшение тяги могут свидетельствовать о скорой поломке двигателя машины. Обнаружив данные признаки, владельцам авто следует обращаться в сервис.

«Если вдруг появился стук, которого раньше не было, загорелась лампочка непонятная на приборной панели, машина стала хуже тянуть — это причины обратиться в сервис», — цитирует эксперта издание «Твоя машина».

Специалист отметил, что ремонт мотора зачастую обходится дорого и требует значительных временных затрат. Можно считать удачей, если неисправность возникла в период гарантийного обслуживания. В пределах гарантийного срока потребитель вправе требовать замены неисправных элементов.

«Хорошо, если беда пришла в период гарантии, но если нет, то любая поломка может быть сродни трагедии», — сказал эксперт.

Он подчеркнул недопустимость эксплуатации транспортного средства с неисправным мотором. Отмечается, что при ухудшении динамики разгона и при провалах в тяге причина не всегда кроется именно в двигателе.

«Не спешите «грешить» на мотор, посмотрите свечи зажигания. Благо их стоимость невысокая», — заключил специалист.

Он рекомендовал автолюбителям регулярно проходить техобслуживание и выполнять рекомендации завода-производителя.

Ранее «Газета.ru» сообщала о возрастании расходов россиян на содержание автомобиля. На протяжении года этот показатель увеличился почти на 22%. Сюда вошли расходы на бензин, обслуживание, оплату штрафов, парковку и прочие необходимые затраты.