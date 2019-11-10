Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Правительство Судана заявило о намерении восстановить экономику

52
0 Оставить комментарий

Правительство Судана заявило о намерении восстановить экономику

Хартум, 10 ноября. Правительство Судана утвердило трехэтапный план, направленный на возрождение экономики страны. Об этом сообщил министр финансов Судана Ибрагим Эльбадави на заседании Форума международных партнеров Судана (SIPF) в столичном Хартуме.

Он отметил, что правительство планирует стабилизировать экономическое положение, реструктуризировать бюджет, восстановить мир, создать рабочие места для молодых специалистов и интегрировать экономику Судана в мировую экономику, передает ZanzibarLeo.

В свою очередь, координатор-резидент ООН по гуманитарным вопросам в Судане Гви-Йоп Сон заверил, что мировое сообщество готово оказать Хартуму всестороннюю поддержку.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Судана возглавила женщина. Это первый подобный случай не только в Судане, но и во всем арабском мире, отмечает «Газета.ru».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров