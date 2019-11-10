США доставили новейшее оружие для разграбления нефтегазовых месторождений в Сирии

Вашингтон, 10 ноября. Соединенные Штаты доставили новейшее вооружение и спецтехнику, чтобы продолжить разграбление нефтегазовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики.

Американцы рассчитывают сохранить контроль над газоперерабатывающим заводом «Коноко» на востоке Сирии. В частности, были доставлены современные радары для слежения за авиацией, передает ИА «Красная Весна».

Ранее министерство обороны России предоставило доказательства вывоза нефти американскими военнослужащими из Сирийской Арабской Республики. Снимки космической разведки были опубликованы российским военным ведомством. В Минобороны РФ указали, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК нефтевозы в восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров объяснил, на что Вашингтон расходует средства, вырученные от кражи нефти в Сирии. Дипломат отметил, что эти деньги направляются на поддержку курдских бандфомирований.

В качестве «подрядчиков» США выступают американские наемники из печально известной ЧВК Blackwater. Об их роли в разграблении природных ресурсов Сирии ФАН писал в специальном материале.

Также сообщалось, что глава Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич призвал ООН осудить незаконные действия США в Сирии.