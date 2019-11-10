Книга с автографом обвиняемого в убийстве девушки Соколова ушла с молотка за 19500 рублей

Москва, 10 ноября. Журналист Александр Невзоров продал книгу «Армия Наполеона» с автографом известного историка Олега Соколова за 19500 рублей. О продаже необычного лота Невзоров сообщил в пренебрежительной манере.

«Мне такие книжки в принципе нафиг не нужны, потому что вся информация о войне с Наполеоном должна помещаться в десяти строчках. Сдам-ка я эту книжечку в свой интернет-магазин», — цитирует kp.ru.

Он уточнил, что книга была подарена ему автором в 2002 году. Накануне один из лучших в мире специалистов по военной истории Франции Олег Соколов был найден на реке Мойка в Петербурге с симптомами сильного переохлаждения. По некоторым данным, историк находился в состоянии алкогольного опьянения. В его рюкзаке правоохранители нашли женские руки. В ходе обыска в квартире Соколова обнаружены голова и другие фрагменты тела жертвы. Погибшая оказалась бывшей студенткой Соколова.

По словам адвоката ученого, его подзащитный признал свою вину, оформив явку с повинной, передает «Газета.ru».