Сирия, 11 ноября. Бомба, установленная в автомобиль курдскими радикалами в Ракке, унесла жизнь 8 мирных жителей. США намерены разместить в САР около 600 военнослужащих для кражи сирийской нефти. В Эс-Сувейде неизвестные взорвали автобус сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили боевые вылеты на северо-востоке провинции Латакия и юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе нанесли удары по опорным пунктам джихадистов, в Латакии, по неподтвержденным данным, потеряли несколько человек.

«Исламское государство1»: взяло на себя ответственность за нападение на союзное сирийской армии ополчение в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо потеряло около двух десятков боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают из РСЗО позиции сирийской армии в провинции Латакия.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в установке бомбы на севере Алеппо на подконтрольных турецкой армии территориях, а также в минировании автомобиля в городе Тель-Абъяд на севере провинции Ракка, в Хасаке разбили новый штаб в здании бывшей школы и обменялись ударами с протурецким ополчением.

ВС Турции и союзные силы: на севере провинции Хасака потеряли полевого командира в столкновении с курдскими боевиками, в Алеппо нанесли удар по штаб-квартире террористов ИГИЛ.

Международная коалиция: на север Хасаки направила конвой и провела патрулирование в районе поселка Тель-Тамр, намерена оставить в САР порядка шести сотен солдат для «охраны» нефтегазовых месторождений на северо-востоке страны.

Провинция Дамаск

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает о взрыве бомбы в районе поселка Кафр-Батна в Восточной Гуте, в окрестностях города Дамаск. Взрыв прогремел ночью, детонировала самодельная бомба, установленная неизвестными на одном из контрольно-пропускных пунктов сирийской армии. Как сообщает источник, не поступало подтвержденной информации о пострадавших среди военнослужащих, которые находились в момент взрыва на блокпосте. Напомним, что 7 ноября также с помощью самодельный бомбы был подорван автобус, перевозивших бойцов Республиканской гвардии – элитного воинского формирования, в задачи которого входит охрана правительства и центра столицы. Ответственность за оба нападения пока что не взяла на себя ни одна из группировок.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции в горных районах отмечались столкновения сирийской армии и джихадистов группировок «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ как террористические). Медиаресурсы боевиков оппозиции сообщили, что на высотах Тель аль-Дара и Аль-Акрад радикалы сумели ранить и убить несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Как передал портал Halab Today, в районе поселка Сильфа боевики обстреляли позиции армии из реактивных систем залпового огня «Град».

ВВС Сирии также продолжили работу в районе города Кабана, оккупированного боевиками. Сообщается, что несколько боевых вертолетов сбросили бомбы на укрепления джихадистов.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо грогремело несколько взрывов. Как сообщает медиаресурс Step News, первый заминированный автомобиль был подорван в центре города Аль-Баб утром. Через несколько часов припаркованная машина детонировала в жилом квартале. Поступают сообщения от местных источников о ранении одного человека. Силы безопасности протурецких группировок, которые контролируют город, выехали на место происшествия и оцепили квартал. Ответственность за подрыв пока что возлагают на курдских радикалов из состава «Демократических сил Сирии» (SDF). Утром также был взорван вместе со своим автомобилем полевой командир протурецких сил в районе города Шамарин.

ВВС Турции нанесли несколько ударов по штаб-квартире террористов «Исламского государства» в районе города Азаз на севере провинции Алеппо. По данным портала Step News, в его окрестностях находился опорный пункт боевиков «Джейш Мухаммад», бандформирования, которое присягнуло на верность «Исламскому государству». Во время авиаудара в штабе находилось около двух десятков террористов. Местоположение штаба турецкой армии выдал задержанный на территории Турции член ИГИЛ – Ахмед Обейд.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается о похищении боевиками «Исламского государства» двоих бойцов Национальных сил обороны в районе города Меядин на востоке провинции. Их тела были позже найдены в деревне Ат-Туб в восточной части провинции, как передает новостной портал Halab Today.

Во второй половине дня стало известно, что США оставят в Сирии около шести сотен своих военнослужащих. Начальник генштаба ВС США генерал Марк Милли заявил в интервью телеканалу ABC, что Пентагон намерен оставить 500-600 военнослужащих международной коалиции для обеспечения безопасности нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, которым якобы угрожает без их охраны захват террористами «Исламского государства». Как передает РИА Новости, при этом США заявили, что также будут помогать курдским боевикам из состава SDF контролировать оккупированные ими территории на северо-востоке страны.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжают свою работу над позициям боевиков «Джебхат ан-Нусра»11и союзных ей группировок самолеты ВКС РФ. Днем с воздуха были обстреляны места скопления радикалов и их опорные пункты в районе города Кафр-Набель и поселком Кансафра, Кафр-Рума и Джебла, как сообщает источник в сети Twitter (@ufuk_sy). Второй боевой вылет ВКС РФ был совершен в районе деревень Ат-Тах, Умм-Джалал и Тахтая. Сведения о потерях джихадистов в живой силе и боевой технике пока что уточняются.

На юге провинции продолжаются боестолкновения между группами боевиков и сирийскими военнослужащими. Сирийская армия наносит удары из тяжелой артиллерии в районе поселка Ат-Тах и деревень Хиш и Шейх-Дамес.

Провинция Ракка

Как сообщает Минобороны Турции к югу от города Тель-Абъяд прогремел взрыв. Согласно информации турецких военных источников агентства Anadolu, причиной послужила самодельная бомба, установленная в автомобиле, припаркованном в жилом квартале поселка Сулук. В результате погибло восемь мирных жителей. Ответственность за подрыв возложена на боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Ранее город и его окрестности были заняты их отрядами и самопровозглашенной администрацией, но в ходе операции «Источник мира», начатой турецкой армией 9 октября, он был освобожден от курдских бандформирований.

Провинция Эс-Сувейда

Трое солдат Сирийской арабской армии (САА) были ранены в результате подрыва самодельной бомбы на западе провинции. Подрыв произошел на дороге, связывающей города Аль-Дар и Рахам. Взрывчатка была установлена на пути следования конвоя и детонировала, когда один из автомобилей наехал на нее, как передает портал Halab Today. Три человека получили легкие ранения, с которыми были доставлены в городскую больницу города Эс-Сувейда. Источник подчеркивает, что месяц назад водитель автобуса, который был предназначен для перевозки военнослужащих САА также пострадал при взрыве самодельной бомбы. Инцидент произошел в том же районе.

Провинция Хасака

На севере провинции продолжаются боестолкновения между SDF и протурецкими силами под поселком Кирбет-Карим, и у деревень Дебс, Залия, Ширак, Табин и Маусуя. Курдские радикалы заявили, что все атаки были отражены, более 15 ополченцев былии убиты ими, около шести ранены, а также был подбит бронетранспортер. У поселка Тель-Тамр был убит высокопоставленный полевой командир протурецкой фракции Ходр Нувиджи в ходе перестрелки с боевиками SDF, которые укрывались в окрестностях, как сообщает корреспондент медиаресурса Al Masdar.

Турецкая армия направляет большое количество бойцов и тяжелого вооружения в окрестности деревни Аник аль-Хав. Днем отмечалась активная работа артиллерии ВС Турции в районе деревень Касимия, Рейихания, Махмудия и Даудия, как передает местный источник в сети Twitter (@tvronahi).

Конвой вооруженным сил США с бронетехникой был замечен в северо-восточной части провинции на шоссе близ Тель-Тамра, о чем сообщат местный источник новостей в сети Twitter (@BarzanSadiq). Американский патруль направлялся в сторону нефтяных полей в районе населенного пункта Румейлан.

По информации агентства Step News, турецкая армия и союзные группировки обстреливали укрытия «Демократических сил Сирии» в районе деревни Рейихания с применением ракетных установок и крупнокалиберных пулеметов. Корреспондент агентства SANA сообщил, что турецкий беспилотник нанес удары по местам скопления боевиков в окрестностях поселков Ад-Дардар и Умм-Кайфе.

Как сообщает турецкое новостное агентство Anadolu, курдские радикалы переоборудовали одно из зданий школ на окраине города Рас-аль-Айн, разместив в ней свой новый военный штаб. Позднее SDF заявили, что один турецкий беспилотник они обезвредили в районе поселка Абу-Расин на севере провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.