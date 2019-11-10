В «Москвариуме» на ВДНХ открылся фестиваль о Байкале. ФАН-ТВ

Красоту озера Байкал могут воочию увидеть москвичи и гости столицы в одном из крупнейших океанариумов Европы «Москвариуме» на ВДНХ.

Тематический фестиваль «Байкал. Магия воды», проходящий с 9 ноября по 5 декабря в центре океанографии и морской биологии «Москвариум», позволит посетителям с помощью масштабной интерактивной зоны прикоснуться к красоте самого глубокого и одного из крупнейших озер на планете.

На площадке представлены тематическая фотовыставка от продюсерского центра «Новое Время», интерактивная игра, позволяющая детям понять важность сохранения природы, а также экспозиция, показывающая культуру народов Прибайкалья, собранная творческим коллективом этно-танца «БУИН ХАН».

Фестиваль приурочен к дате 5 декабря 1996 года. Именно в этот день озеро Байкал было включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.