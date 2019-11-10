Политолог назвал фантазиями развитие военного сценария в Калининградской области

Китайское интернет-издание Eastday.com выпустило исследование, в котором спрогнозировало захват Калиниградской области войсками НАТО за два дня, а не за две недели, как планировали американцы. «Калининград — это небольшое место, всего 15 000 квадратных километров и 500 километров до российской границы», — говорится в публикации. Оба этих «исследования» — не более, чем игры разума, появляющиеся из-за отсутствия реальных глобальных конфликтов, считает политолог Станислав Бышок.

«Все это планы войн, которые никогда не произойдут, — заверил нас политолог. — Мы слишком привыкли слушать генералов, которые готовятся к битвам, в которых бились еще наши прадеды. Войны, предполагающие какие-то миллионные армии, захваты территорий и огромные сухопутные операции — то, что мы привыкли видеть в фильмах про Великую Отечественную — давно ушли в прошлое».

По словам Бышока, сегодня все ведущие мировые политические игроки испытывают убыль населения и чья-то лишняя территория им точно не нужна. По этой же причине не будут создаваться миллионные армии — люди представляют слишком большую ценность, чтобы делать из них пушечное мясо.

«Захват Соединенными Штатами Калининграда или Россией — Прибалтики — это вещи, которые абсолютно никому не нужны. Более того, совершенно непонятно, чего будет добиваться страна, которая нападает: опять же, если сравнивать современное взаимное недовольство России и Запада, то оно не идет совершенно ни в какое сравнение с той ненавистью, которую ощущали друг к другу Германия и СССР накануне войны. У стран были претензии и идеологические, и территориальные», — добавил политолог.

По его словам, поскольку никакой официальной идеологии ни у Запада, ни у России нет, а территории как таковые потеряли свое важное стратегическое значение, то и делить нам особо нечего, учитывая, какие последствия нанесет ядерная война всем воюющим сторонам. Говоря же о локальных конфликтах, Бышок сказал, что в них борьба ведется за вывод из строя военных систем и командных пунктов противника, а не за бездумный захват территории. Тем более, что горячие точки, такие, как Донбасс и Сирия, расположены вдалеке от мировых центров и там скорее всего и останутся.

«Чем более спокойным и безопасным является мир, чем больше настоящие вооруженные конфликты локализованы где-нибудь на окраинах, тем чаще мы будем наблюдать фантазии всяческих военных экспертов насчет войны в самом сердце цивилизации», — заявил политолог.

Он также коснулся обнародованных в сентябре планов командующего Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харригана, в числе которых также был «прорыв многослойной защиты ПВО» и захват Калининграда. По словам Бышока, огромная американская армия просто обязана оправдывать свое существование выдумкой подобных планов — иначе в США подумают, что она не так уж им и нужна.