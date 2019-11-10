Сенцов в Вильнюсе призвал россиян жечь покрышки и строить баррикады

Вильнюс, 10 ноября. Осужденный в РФ за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов призвал россиян организовать Майдан по украинскому сценарию. Об этом он заявил, выступая на «Форуме свободной России» в Вильнюсе.

По его словам, россиянам следует взять пример с соседей — жечь покрышки и строить баррикады.

«У нас была преступная власть Януковича. Дошло до точки кипения, дошло до баррикад, горящих покрышек и до стрельбы. Иначе было бы как в России. Я против насилия, но иногда надо проявить силу», — отметил Сенцов.

Оппозицию украинцу составил основатель НКО «Мемориала» (организация признана иноагентом в России) Лев Пономарев. Он предложил «помогать молодежи» за счет западных средств вместо того, чтобы устраивать вооруженные перевороты, передает «Политика сегодня».

Отметим, что, несмотря на либеральное позиционирование форума, его двери остались закрытыми для многих российских СМИ. В зал не пустили журналистов НТВ и «Известий». Кроме того, участники мероприятия проявляли агрессию в отношении представителей прессы. Так, например, заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев разбил одному из журналистов камеру и пытался вырвать микрофон.

Напомним, что Сенцов в 2014 году был осужден российскими властями на 20 лет за попытку организовать теракт в Крыму. В сентябре 2019 года российская сторона выдала его Украине в обмен на арестованного в Киеве редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.