Сирия новости 10 ноября 22.30: при теракте курдских радикалов погибло 8 человек, ВКС РФ нанесли удар по ХТШ

Сирия, 10 ноября. Взрыв заминированного курдскими боевиками автомобиля в городе Тель-Абъяд убил 8 мирных жителей. ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам альянса «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечный удар по укреплениям боевиков в южной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны боевиков «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялись ударами с сирийскими военнослужащими в провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: провоцируют бои с турецкой армией на севере Хасаки, подозреваются в минировании автомобиля в городе Тель-Абъяд - пострадало 8 человек.

ВС Турции и союзные силы: обстреливают укрытия курдов на севере Хасаки, ударили по расположениям SDF с воздуха с помощью беспилотника.

Международная коалиция: намерена оставить в Сирии порядка 500-600 военнослужащих для охраны нефтегазовых месторождений на северо-востоке Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил в интервью телеканалу ABC, что Пентагон намерен оставить 500-600 военнослужащих международной коалиции в Сирии. Как было озвучено официальными лицами из Вашингтона ранее, американские солдаты будут задействованы для обеспечения безопасности нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, которым якобы угрожает без их охраны захват террористами «Исламского государства»1. До расширения операции по охране нефтеносных районов, предполагалось, что в САР останется не более 200 военнослужащих. Как передает РИА Новости, при этом США заявили, что также будут помогать курдским боевикам из состава SDF удерживать и далее оккупированные ими территории на северо-востоке страны.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) нанесла повторные удары по опорным пунктам джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» в районе города Кафр-Набель, а также разрушила несколько укрепленных огневых точек боевиков на юге провинции, как сообщает информагентство Step News. Источник также уточняет, что наземную операцию армии с воздуха поддерживают самолеты ВКС РФ, которые в свою очередь нанесли точечные удары по местам скопления джихадистов и их складам, расположенным в предместьях города.

Провинция Ракка

Как сообщает Минобороны Турции, к югу от города Тель-Абьяд, который занят в настоящее время турецкой армией, в районе поселения Сулук прогремел взрыв. Согласно информации военных источников агентства Anadolu, причиной послужила самодельная бомба, установленная в автомобиле, припаркованном в жилом квартале. В результате погибло восемь мирных жителей, более двух десятков получили ранения. Ответственность за подрыв возложена на курдских боевиков. Ранее Тель-Абьяд был занят боевиками SDF и их самопровозглашенной администрацией, но в ходе операции «Источник мира», начатой турецкой армией 9 октября, город был освобожден от курдских бандформирований.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» заявили о своих потерях за последний сутки. Согласно данным курдского новостного портала ANHA, в ходе столкновений с протурецкими союзными силами на севере Сирии были нейтрализовано 14 боевиков.

Местный источник в сети Twitter (@DaveEubankFBR) сообщил, что в районе поселка Тель-Тамр еще один беспилотник ВВС Турции совершил вылет и нанес удар по укрытиям курдских радикалов, в результате чего четверо из них были ранены. Курдские радикалы в ответ выпустили заявление о том, что ими был нейтрализован один турецкий беспилотник в районе поселка Абу-Расин.

1 Организация запрещена на территории РФ.