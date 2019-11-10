Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ заподозрили в педофилии

Санкт-Петербург, 10 ноября. Доцент СПбГУ Олег Соколов, который подозревается в убийстве аспирантки, может быть также причастен к педофилии.

Один из бывших учащихся школы №171 заявил, что Соколов, будучи преподавателем в школе, встречался с девочками из старших классов, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. В 1989 году, как утверждает источник, преподаватель познакомился со своей ныне покойной женой Анастасией. Историку на тот момент было 34 года, а его будущая жена училась в 10-м классе.

Эту информацию подтвердила одноклассница Анастасии. По ее словам, родители девушки узнали о связи своей дочери с учителем лишь после ее выпуска. Они были категорически против таких отношений, однако никак не могли повлиять на ситуацию. В конечном итоге Анастасия и Олег Соколов поженились, а позже у них родилась дочь, которая сейчас живет во Франции.

Одноклассница бывшей супруги доцента СПбГУ также подтвердила, что Соколов действительно был одержим французским императором Наполеоном, жизнь которого он изучал.

«Соколов реально болел Наполеоном. Он даже пытался имитировать корсиканский акцент французского языка. Сабля, мундир, портрет в образе Наполеона — все это стоило денег», — отметила она.

Отметим также, что Соколова обвинили в сексуальных домогательствах. Примечательно, что это уже не первый выявленный случай сексуальных домогательств со стороны преподавателей СПбГУ. На днях одна из выпускниц учебного заведения сообщила о домогательствах со стороны преподавателя политологии и депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского. По ее словам, домогательствам подверглись еще четыре девушки. Сам депутат все обвинения отрицает.

Ранее сообщалось, что петербургского профессора вытащили из Мойки, когда он пытался утопить в реке пакет с отрезанными руками убитой аспирантки, с которой он встречался. Дома у историка полиция нашла обезглавленное тело. Подозреваемый уже дал признательные показания. В скором времени его проверят врачи-психиатры.