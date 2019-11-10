Кубок Федерации по акробатическому рок-н-роллу стартовал в Петербурге. ФАН-ТВ

Первый кубок Федерации по акробатическому рок-н-роллу прошел 10 ноября в Петербурге на «Тинькофф Арене». Соревнования собрали более пятисот участников из Санкт-Петербурга, Ленобласти и Москвы. Судить спортсменов приехали судьи международного уровня, в том числе, из Франции.

«Сегодня мы выступаем полным составом, все кто у нас занимается — от самых маленьких до самых взрослых и профессиональных. Процесс еще идет, где-то уже медальки ухватили, но основные категории, формейшн, еще впереди, и там надеемся на высшие награды», — говорит Наталья Ушакова, главный тренер клуба «Стиль».

Участники выступили по трем направлениям: техника ног, формейшн и мейн. Дети, в основном, соревновались в технике ног, а вот ребята постарше уже исполняли серьезные трюки.