Помощник Трампа заявил, что США не могут вечно помогать Украине

Вашингтон, 10 ноября. Власти США поддерживают Украину, однако не могут обещать ей, что будут помогать вечно. Об этом в воскресенье заявил помощник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен, который отвечает за вопросы нацбезопасности.

«Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно», —отметил он, выступая в эфире американского телеканала CBS.

Помощник Трампа также выразил надежду на то, что Россия и Украина смогут наладить отношения, заключив друг с другом некое соглашение.

Напомним, что ранее США предоставили Украине противотанковые ракеты «Джавелины», однако условия сделки расходились с ожиданиями Киева. Во-первых, за американское оружие Украине пришлось заплатить, хотя она надеялась получить ракеты бесплатно. Во-вторых, Трамп запретил использовать это оружие в Донбассе. Оно предназначалось только для оборонительных целей.

Стоит отметить, что с тех пор отношение западных партнеров к Украине несколько изменилось. В августе этого года, к примеру, руководство НАТО отказалось предоставлять ВСУ вооружение из-за отсутствия гарантий его сохранности. Представители Североатлантического альянса боялись, что, попав в украинскую армию, натовское оружие будет тут же похищено военными и продано на сером рынке.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.