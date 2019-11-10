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Активистки Femen оголили грудь, выступая против исламофобии в Париже

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Активистки Femen оголили грудь, выступая против исламофобии в Париже

Париж, 10 ноября. Активистка Femen обнажила грудь во время митинга против исламофобии в Париже. Видео появилось в микроблогах пользователей Twitter.

«Протестующие Femen спускаются на митинг против исламофобии в Париже», — говорится в посте.

На кадрах женщина выходит вглубь толпы и снимает с себя кофту, скандируя лозунги против исламофобии.

«Давайте не будем заниматься браконьерством», — написано у нее на теле.

Напомним, ранее пять женщин с обнаженной грудью устроили акцию на Елисейских полях в Париже. Они были одеты в красные кофты нараспашку. Лица и тела женщин были покрыты бронзовой краской. К капюшонам каждой из участниц акции была прикреплена кокарда Марианны, исполненная в цветах французского флага.

 

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